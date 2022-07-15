Евростат: в еврозоне рекордный за все время дефицит торговли товарами

Дефицит торговли товарами еврозоны за первые пять месяцев года вырос до рекордного уровня из-за резкого роста цен на энергоносители, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на данные Евростата.

Так, за 5 месяцев еврозона импортировала товаров на 113 млрд евро больше, чем экспортировала – это стало самым большим дефицитом торговли с начала учета в 1989 году.

Для сравнения, за прошедший в прошлом году еврозона показала положительное сальдо торговли товарами в размере 84 млрд евро, что иллюстрирует влияние роста цен на энергоносители после полномасштабного вторжения России в Украину.

Импорт в еврозону вырос на 48% по сравнению с прошлым годом благодаря более чем удвоению затрат на энергоносители. В то же время экспорт вырос всего на 18%.

Данные Евростата также показали, как еврозона диверсифицирует источники поставок энергоресурсов. Например, стоимость импорта товаров из Норвегии выросла более чем в два раза по сравнению с соответствующим периодом 2021 года. Импорт из Британии также вырос почти на 60%, в том числе из-за более высокого импорта энергоносителей.

При этом торговый дефицит в мае сократился по сравнению с апрелем благодаря возобновлению экспорта, который упал вследствие замедления экономической деятельности на фоне высоких цен на энергетику. Таким образом, номинальный экспорт также увеличивается на фоне стабильного роста импорта.

Напоминаем:

Впервые с 1991 года крупнейшая экономика ЕС, Германия, сообщила о месячном дефиците торгового баланса в результате существенного роста расходов на импорт.