Нацполиция: оккупанты обстреляли центр Бахмута, есть пострадавшие
В Донецкой области российские оккупанты обстреляли центр Бахмута из реактивной артиллерии. В результате обстрела есть пострадавшие мирные жители, сообщает Новое время.
Об этом сообщает Национальная полиция Донецкой области.
В ведомстве подчеркнули, что оккупанты вели огонь по гражданской инфраструктуре.
"Российские войска нанесли удар реактивной системой залпового огня Ураган. Предварительно, по центральному рынку они выпустили одну ракету, еще две — по жилому массиву. Есть пострадавшие", — говорится в сообщении.
В результате обстрела разрушены помещения на рынке и магазины. Повреждены окна пятиэтажного дома.