ОВА: в Сумской области автомобиль с гражданскими подорвался на мине

На Сумщине в пятницу автомобиль с двумя гражданскими подорвался на мине, один мужчина погиб, другой госпитализирован, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Facebook.

"Сегодня утром, между селами Басовка и Юнаковка, автомобиль с двумя гражданскими людьми подорвался на мине.

Один мужчина погиб на месте, другой – с тяжелыми травмами, переломами и ожогами находится в больнице".

По словам Живицкого, сейчас выясняются причины, по которым мужчины решили свернуть с проездного пути, движение по которому было разрешено, и поехали по запрещенной дороге с отметкой "мины".

Он добавил, что большинство территории Сумской области сейчас обследовано и разминировано взрывотехниками ГСЧС и полиции.