Источник: в Ереван неожиданно прибыла делегация топ-чиновников ЦРУ

В столицу Армении Еревана с неожиданным визитом прибыла американская делегация, в которую входят топ-чиновники ЦРУ, сообщает Европейская правда.

Факт прибытия в Ереван делегации подтвердил источник, близкий к руководству Армении.

Собеседник "ЕвроПравды" отказался отвечать на уточняющий вопрос о наличии среди членов делегации главы ЦРУ и цели ее приезда.

Ранее российское информационное агентство "Интерфакс" со ссылкой на источники сообщило, что глава американской разведки Уильям Бернс в пятницу на несколько часов посетил Ереван.

Официальный Ереван и посольство США в Армении в ответ на запрос армянской службы "Радио Свобода" не подтвердили и не опровергли информацию о том, что директор ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Ереван.

В пресс-службе Службы национальной безопасности сообщили, что в данный момент не располагают информацией о визите Бернса.

В пресс-службе посольства США в Армении сообщили, что не комментируют новость о визите главы ЦРУ в Армению, в то же время не опровергнув, что Бернс находится в Ереване.

Если визит Бернса в Армению будет официально подтвержден, это будет первый визит главы ЦРУ в Армению.

Напомним, Россия ранее ввела санкции против главы ЦРУ в ответ на "русофобский курс" администрации США.