В Днепре и Кременчуге раздались взрывы

После воздушной тревоги очевидцы и власти сообщают о взрывах в Кременчуге Полтавской области и Днепре, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщает мэр Днепра Борис Филатов, председатель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

В частности, Филатов призвал горожан находиться в укрытиях. Очевидцы публикуют фото и видео столбов дыма после прилетов в Днепре.

Лунин сообщил, что в Кременчуге раздались взрывы. Позже он написал об отбое воздушной тревоги в Полтавской области.