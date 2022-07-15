НАБУ: бывшему главе Приватбанка сообщили о новом подозрении

Бывшему главе Приватбанка Александру Дубилету, его первому заместителю и руководителю департамента сообщили о подозрении в хищении 85,2 млн грн, сообщает Новое время.

Об этом сообщает пресс-служба Национального антикоррупционного бюро в пятницу, 15 июля.

НАБУ и САП обнаружили еще одно хищение на сумму более 85 млн грн. По информации следствия, за день до признания Приватбанка неплатежеспособным в декабре 2016 года участники схемы по неправдивым документам выплатили 223 млн грн банковских средств подконтрольным и связанным с Приватбанком компаниям. 85,2 млн грн перечислили на счет одной компании, связанной с подозреваемыми, еще 136,8 млн грн — другой (по этому эпизоду Дубилету сообщали о подозрении в феврале 2021 года).

22 декабря 2021 года Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения экс-главе правления ПриватБанка Александру Дубилету — его заочно арестовали. 15 июля 2022-го суд оставил заочный арест в силе.

В мае 2021 года Дубилет заявлял, что находится в Израиле и «не скрывается от следствия».

Дубилета подозревают в растрате денежных средств банка в преддверии его национализации в особо крупном размере путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов за счет средств банка, организации незаконной и документально не обоснованной замены должника на подконтрольную и связанную компанию, чтобы сделать невозможным дальнейшее взыскание средств в пользу банка.

28 октября 2021 года Антикоррупционный суд разрешил заочное досудебное расследование против Александра Дубилета. По словам генпрокурора Ирины Венедиктовой, бывшее руководство Приватбанка подозревают в нанесении убытков на 8 млрд грн.