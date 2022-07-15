Мэр: россияне обстреляли Славянск кассетными снарядами, есть погибшие

Российские оккупанты обстреляли Славянск Донецкой области кассетными снарядами из РСЗО, в результате этого есть погибшие, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщил городской голова Славянская Вадим Лях в своем видеосообщении, распространенном Славянской городской военной администрацией.

"Сегодня, 15 июля, Славянск подвергся очередному обстрелу кассетными снарядами из РСЗО. Один человек погиб. Количество раненых уточняется" , — отметил он.

Лях призывает жителей оставаться в укрытии, не выходить на улицу без необходимости.