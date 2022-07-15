ОВА: в небе Белоцерковского района Киевской области сбили вражескую ракету
В небе Белоцерковского района Киевской области в пятницу вечером сбили вражескую ракету, сообщает Украинская правда.
Об этом сообщает глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, мэр Ирпеня Александр Маркушин в Facebook.
"Сегодня вечером в небе Белоцерковского района Воздушными силами Украины сбита вражеская ракета.
Предварительно жертв и разрушений нет. Обломки упали в поле. Информация уточняется. Работают соответствующие службы".
Вместе с тем, мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что в городе обезвредили взрывчатку.
"Только что в микрорайоне Синергия обезвредили взрывчатку. Без паники!", – написал он.