ОВА: в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые
Жертвами ракетного удара в Днепре стали по меньшей мере три человека, еще 15 получили ранения, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской области Валентина Резниченко в Telegram.
"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем", — написал он .
Напомним, 15 июля вечером в Днепре раздался ряд мощных взрывов.