ОВА: в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые

Жертвами ракетного удара в Днепре стали по меньшей мере три человека, еще 15 получили ранения, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской области Валентина Резниченко в Telegram.

"У нас "прилеты" по Днепру. Ракеты попали по промышленному предприятию и по оживленной улице рядом с ним. Предварительно, эта российская атака унесла жизни 3-х человек, еще 15 ранены. Масштабы разрушений выясняем" , — написал он .

Напомним, 15 июля вечером в Днепре раздался ряд мощных взрывов.