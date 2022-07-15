ВСУ: РФ выпустила по Днепру 6 ракет с Каспийского моря, часть сбили

Вечером 15 июля оккупанты нанесли ракетные удары по городу Днепр. Было выпущено шесть ракет, четыре из них были сбиты силами ПВО воздушного командования "Восток", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

Пуски ракет Х-101 осуществлялись с самолетов стратегической авиации Ту-95ТС из северной части Каспийского моря. Боевая часть ракеты Х-101 несет более 400 кг взрывчатки, а дальность полета составляет 5,5 тысячи километров. Скорость полета ракеты – 720 км/ч.

Несколько ракет попали по промышленному предприятию. По данным местной военной администрации, три человека погибли, есть раненые.

Напомним, что в результате ракетного удара по Днепру погибли люди, есть раненые. Ракеты попали в промышленное предприятие и в оживленную дорогу рядом с ним.