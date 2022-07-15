От ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия канала "Дом"

В результате ракетного удара по Краматорску пострадала телестудия государственного телеканала "Дом", пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Общий объем повреждений в помещениях предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины", а также список выведенного из строя оборудования сейчас устанавливается.

После обстрела полицейские оказали первую домедицинскую помощь и собрали доказательную базу военного преступления РФ.

Ранее сообщалось, что войска РФ накрыли огнем центр Бахмута, там есть пострадавшие. Также россияне обстреляли площадь Мира в Краматорске.