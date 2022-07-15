Директор ЦРУ впервые посетил Ереван и встретился с премьером Армении

Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бёрнс находится в Ереване. Его принял премьер-министр Армении Никол Пашинян, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Собеседники обсудили вопросы международной и региональной безопасности и борьбу с терроризмом.

Пашинян и Бёрнс затронули также происходящие в регионе Южного Кавказа процессы.

Это первый визит директора ЦРУ в Армению.

Со ссылкой на анонимные дипломатические источники российские государственные информагентства сегодня написали, что глава американской разведки сегодня на несколько часов посетил Ереван.

Посольство США в Армении отказалось комментировать новость о визите главы ЦРУ в Армению, а в Службе национальной безопасности Армении Радио Азатутюн сообщили, что не располагают информацией о визите Бёрнса в Ереван.

Уильям Бёрнс также встретился с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном. Стороны обсудили дальнейшее развитие двусторонних отношений Армения-США.