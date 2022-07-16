CNN: делегация РФ посещала Иран для осмотра боевых беспилотников

Российская делегация, по меньшей мере, дважды посещала аэродром Кашан в центральном Иране за последний месяц. Там изучались боевые беспилотники Shahed-191 и Shahed-129, которые могут иметь на вооружении высокоточные ракеты, сообщает Новое время.

Об этом пишет CNN со ссылкой на спутниковые снимки и советника по национальной безопасности Джейка Салливана.

"По нашим оценкам, официальная российская делегация недавно имела демонстрацию иранских БПЛА, способных наносить удары… Мы обнародуем эти снимки, сделанные в июне, на которых показаны иранские БПЛА, которые российская правительственная делегация видела в тот день. Это свидетельствует об интересе России к приобретению иранских БПЛА, способных атаковать" , - сказал Салливан.

CNN уточняет, что эта информация появилась во время турне президента США Джо Байден на Ближний Восток, где Иран был ключевым предметом обсуждения между США, Израилем, Саудовской Аравией и странами Персидского залива. Официальный представитель США заявил CNN, что партнерство между Ираном и Россией крепнет, поэтому США необходимо сохранять свое присутствие и влияние на Ближнем Востоке.