Температурный контраст и дожди: прогноз погоды на сегодня

Температурный контраст и дожди: прогноз погоды на сегодня
Фото: Курс Украины

В Украине сегодня, 16 июля прогнозируют температурный контраст от +9 ночью и до +32 градусов днем. Дожди охватят восточные, южные и местами центральные области, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Погода в Украине

    По данным синоптиков, в стране ожидается переменная облачность. В северных, западных, Винницкой и Черкасской областях без осадков. На остальной территории местами кратковременный дождь и гроза.

    Ветер в Украине преимущественно северо-западный, 5-10 м / с.

    Температура воздуха составит:

    • в северных областях ночью +10 +14, днем +22 +25 градусов;
    • на западе ночью + 9 +13 градусов, а днем +21 +27;
    • в восточных областях ночью +16 +18, днем +27 +30 градусов;
    • на юге страны ночью +17 +20 градусов, а днем +28 +32;
    • в центральных областях ночью +11 +16, днем +23 +28 градусов.
    Температурный контраст и дожди: какой погода будет в Украине сегодня

    Погода в Киеве

    Сегодня в столице без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью столбики термометров покажут +12 +14, днем +23 +25 градусов.

    Температурный контраст и дожди: какой погода будет в Украине сегодня

    Напомним, ранее мы писали, что синоптики обновили прогноз погоды на вторую половину июля.

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