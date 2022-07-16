Почему в Украине подорожал сахар и когда ждать стабилизации цен

Сахар в июне был одним из лидеров подорожания среди продуктов питания. Стабилизации цен в Украине можно ожидать лишь осенью, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом заявила аналитик Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) Светлана Литвин.

По ее словам, на рост цен на сахар в июне 2022 года влияет целый ряд факторов:

Повышенный спрос со стороны потребителей в связи с сезоном консервирования фруктов;

Рост стоимости энергоносителей, горючего, значительный рост стоимости доставки;

Конец сезона, когда традиционно немного растут цены.

Как отметила Литвин, в сентябре уже начнется сбор урожая сахарной свеклы нового сезона и, соответственно, новый сезон сахароварения.