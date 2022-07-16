Днепропетровская ОВА: враг ударил по Никополю, 12 домов повреждено

Оккупанты утром 16 июля обстреляли Никопольский район, преднамеренно ударили из "Градов" по ​​жилым кварталам Никополя. Зафиксированы прилеты 15 ракет, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

В результате обстрела повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Одна женщина ранена, сейчас она находится в больнице.

Предварительно, два человека находятся под завалами разрушенных квартир. На месте работают спасатели – разбирают разрушения и ищут людей.

В Криворожском районе под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская общины. В Шестерне есть поврежденное жилье, произошел пожар на частном подворье. К счастью, без пострадавших.