Мэр: ночью РФ обстреляла Чугуев, снаряды попали в школу

В ночь на 16 июля Чугуевская община Харьковской области подверглась массированному обстрелу российских оккупационных войск, сообщила городской голова Галина Минаева, сообщает Новое время.

По ее словам, в результате обстрела в Чугуеве зафиксированы «значительные разрушения», среди местных жителей есть раненые и пропавшие без вести.

"В частности, разрушены одна из школ, магазин строительных материалов и несколько жилых домов. А главное, что больнее всего, — несколько жителей города ранены, а судьба еще троих пока неизвестна" , — написала Минаева.

В результате обстрела был частично разрушен двухэтажный жилой дом, возник пожар на площади 40 кв. м. Пострадали 2 человека, из них из-под завалов был спасен один. Его госпитализировали в местную больницу. Также спасатели достали из-под завалов тела двух человек, мужчины и женщины, сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Минаева рассказала, что на месте разрушений работают спасатели, и призвала жителей города держаться поближе к укрытиям и не находиться на улице без особой необходимости.