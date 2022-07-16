Гайдай: ВСУ не дали оккупантам захватить дорогу Лисичанск-Бахмут

Российские захватчики пытались завладеть автодорогой между Лисичанском и Бахмутом, но украинские военные не дали им этого сделать, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне ставят целью захватить стратегически важную для них автодорогу уже больше двух месяцев, но контроль над несколькими километрами этой дороги им установить до сих пор не по силам. Украинские защитники плотным огнем остановили эти попытки врага, вынудив его отойти назад" , – заявил он.

Фото: Сергей Гайдай

В то же время глава ОВА добавил, что оккупанты продолжают бить по населенным пунктам из артиллерии с последующими попытками штурма, наносят ракетные и авиаудары. Захватчики уродуют дома и инфраструктуру, убивают людей.

Фото: Сергей Гайдай

Только в течение 15 июля по населенным пунктам и вокруг них враг нанес четыре ракетных удара, совершил три артиллерийских атаки и еще пять длительных минометных обстрелов.

В частности, авиаудары россияне нанесли по Верхнекаменскому и Белогоровке. Вблизи последней зафиксирован ракетно-авиационный удар.

По словам Гайдая, наступательными и штурмовыми действиями оккупанты пытались улучшить тактическое положение в районе Верхнекаменского.