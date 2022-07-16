НБУ за последнюю неделю резко сократил продажу валюты из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 11 по 15 июля 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 588,09 млн долларов и купил 7,40 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 580,69 млн долларов, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты из резервов по сравнению с прошлой неделей, когда центробанк продал 962,20 млн долларов

С начала года НБУ купил на межбанке 1 869,60 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 14 699,56 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило 12 829,96 млн долларов и 1 678,14 млн евро.