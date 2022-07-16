Британская разведка: успешные действия ВСУ способствовали "уменьшению импульса" РФ

Сокращение и выравнивание линии украинской обороны позволило ВСУ успешно отражать российские атаки и способствовало "уменьшению импульса" захватчиков, сообщает Европейская правда.

Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Британии.

Британская разведка отмечает, что российские наступательные операции остаются ограниченными по размаху и масштабу, а боевые действия к западу от Лисичанска сосредоточены на Северске и Бахмуте.

"И это несмотря на то, что российские войска зашли в окрестности Северска в начале недели" - отмечается в сообщении.

В Минобороны Великобритании указывают на то, что ранее Россия делала преждевременные и ложные заявления об успехе. Вероятно, это было хотя бы частично направлено на демонстрацию успеха отечественной аудитории и укрепление морального духа военных.