Днепропетровская ОВА о ракетном ударе: количество пострадавших возросло
Спасатели продолжают тушить пожар на предприятии в Днепре, куда в ночь на 16 июля попала российская ракета. Количество раненых возросло до 16 человек, сообщает Новое время.
Об этом сообщил глава Днепропетровский областной военной администрации Валентин Резниченко.
"На промышленном предприятии в Днепре, куда накануне вечером попала ракета, спасатели одно возгорание погасили, другое еще тушат. По уточненным данным, вечерняя атака на нашу область унесла три жизни, 16 человек получили ранения", — отметил он.
Резниченко добавил, что в Криворожском районе области под обстрелы попали Зеленодольская, Апостоловская и Широковская громады. В Шестерне есть поврежденное жилье. Произошел пожар на частном дворе. Пострадавших в результате обстрелов нет.
В ночь на 16 июля Россия атаковала Днепропетровскую область. Всего оккупанты выпустили по Днепру и области шесть ракет, четыре из которых сбила ПВО.
В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним, погибли три человека. Масштабы разрушений устанавливают.