Ким подтвердил ночные удары по Николаеву и области

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким подтвердил, что ориентировочно в 04:00 в субботу, 16 июля, Россия в очередной раз обстреляла Николаев, сообщает Новое время.

Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, отметил Ким.

Ночью Телеграм-каналы публиковали видео и фото пожаров в Николаеве после ночных ударов по городу и сообщали о взрывах.

Виталий Ким также рассказал о последствиях вражеских обстрелов в других районах Николаевской области за последние сутки.

Николаевский район:

15 июля, ориентировочно с 09:00 до 10:00 были обстрелы в пгт Первомайское Первомайской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры и сельскохозяйственного назначения. Также зафиксировано попадание в лесополосу, канал, поля.

15 июля в течение 18:30 - 19:00 зафиксированы обстрелы села Лиманы Галицыновской громады. Повреждены объекты критической инфраструктуры, в результате чего село осталось без электро- газоснабжения. Также повреждены два жилых дома. Вечером большей части абонентов электроснабжения возобновили.

Баштанский район:

15 июля, с 09:30 до 21:00 с определенной периодичностью были обстрелы в Широковской громаде. Разрушен один жилой дом, повреждены три. Двое раненых.

Также вчера обстрелам подверглись с. Александровка Владимировской громады. Попадания были преимущественно по открытым территориям. Пострадавших нет, в шести частных домах частично повреждены кровли и окна.

Сегодня, 16 июля, ориентировочно в 04:00 были обстрелы в Ингульской общине. По предварительной информации, пострадавших нет. Информация о повреждениях уточняется.

Продолжаются обстрелы деревень по линии разграничения в Березнеговатской громаде. Информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

В Вознесенском и Первомайском районах день и ночь прошли относительно спокойно.