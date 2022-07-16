Politico: республиканцы опасаются, что заявления Спартц могут навредить

Среди республиканцев в Палате представителей Конгресса США нарастает опасения, что позиция конгрессвумен Виктории Спартц по отношению к украинской власти может навредить американо-украинским отношениям в худший возможный момент — и что ее используют силы, стремящиеся ослабить Западный альянс, сообщает Украинская правда.

Об этом пишет издание Politico.

Ястребы Республиканской партии по вопросам национальной безопасности также обеспокоены тем, что трамповское крыло их партии, где уже сопротивляется поддержке Украины, укажет на комментарии Спартц как в оправдание.

Они озабочены тем, что публичный разрыв Спартц с Зеленским — и ее обвинения в коррупции по его ближайшим помощникам — могут предвещать будущие трещины в поддержке Украины США, особенно с приближением промежуточных выборов.

"Ее наивность наносит ущерб нашим собственным людям" , — сказал депутат от Республиканской партии, являющийся членом Комитета по иностранным делам Палаты представителей и которому разрешили остаться анонимным, чтобы откровенно поговорить о коллеге.

Республиканец предупредил, что комментарии Спартц могут "повредить" военным усилиям.

По просьбе прокомментировать замечания Спартц один высокопоставленный республиканец Палаты представителей, по той же причине оставшийся анонимным, ответил прямо: "Что за чертовщина".

Третий республиканец в Палате представителей сказал, что Спартц имеет репутацию человека, который пробивается на брифинги и встречи комитетов, в которые он не входит, например панель из иностранных дел, где несколько членов пытались обсудить его комментарии в закрытом режиме.

Отмечается, что вмешалась даже администрация Байдена — еще один признак растущего беспокойства, что комментарии Спартц могут помешать сплоченности западной коалиции в защиту Киева. Помощник комитета по иностранным делам на условиях анонимности сказал, что разведывательное сообщество США планирует поговорить со Спартц о ее заявлениях в секретной обстановке.

"Я не разделяю ее критики" , — сказал сенатор Линдси Грэм, работавший со Спартц над законодательством, связанным с Украиной.