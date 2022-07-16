ОВА: количество жертв удара по Виннице возросло до 24

Число жертв в результате российского ракетного удара по Виннице 14 июля возросло до 24 человек – в больнице умерла пострадавшая женщина, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов.

"24 погибших… К сожалению, еще одна женщина скончалась сегодня в больнице – 85% ожогов" , – заявил он.

По словам главы ОВА, продолжают лечение 68 пострадавших, среди которых 4 детей. 4 человека остаются в списке пропавших без вести.