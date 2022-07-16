В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения

В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения
Фото: Ministry of Defense of Ukraine

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1 677 (+5),
  • боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8),
  • артиллерийских систем – 846 (+4),
  • РСЗО – 247,
  • средств ПВО – 109,
  • самолетов – 220,
  • вертолетов – 188,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
  • крылатых ракет – 162 (+7),
  • кораблей / катеров – 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2 735 (+4),
  • специальной техники – 68 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.

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