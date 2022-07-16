В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения
В Генеральном штабе ВСУ сообщили данные о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:
- личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1 677 (+5),
- боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8),
- артиллерийских систем – 846 (+4),
- РСЗО – 247,
- средств ПВО – 109,
- самолетов – 220,
- вертолетов – 188,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),
- крылатых ракет – 162 (+7),
- кораблей / катеров – 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2 735 (+4),
- специальной техники – 68 (+1).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.