В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ данные о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 16.07 ориентировочно составили:

личного состава – около 38 140 (+140) человек ликвидировано,

танков ‒ 1 677 (+5),

боевых бронированных машин ‒ 3 874 (+8),

артиллерийских систем – 846 (+4),

РСЗО – 247,

средств ПВО – 109,

самолетов – 220,

вертолетов – 188,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 687 (+6),

крылатых ракет – 162 (+7),

кораблей / катеров – 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 2 735 (+4),

специальной техники – 68 (+1).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.