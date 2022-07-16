ОВА: в Никополе из-под завалов достали двух погибших

В результате утреннего российского обстрела Никополя Днепропетровской области погибли два человека, еще одна женщина получила ранения, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Только что в Никополе спасатели достали из-под завалов дома тела двух погибших из-за вражеских обстрелов. Одна из раненых женщин сейчас в больнице. Ее состояние медики оценивают, как среднее" , – заявил он.

По словам главы ОВА, оккупанты били по Никополю из "Градов" – по мирным кварталам города россияне выпустили 53 снаряда.