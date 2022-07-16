ГСЧС: в Одессе ликвидировали пожар на складе после обстрела
В Одессе ликвидировали пожар, возникший на складе после ракетных обстрелов города утром 16 июля. Жертв и пострадавших нет, охранники склада вовремя укрылись после объявления воздушной тревоги, сообщает Новое время.
Об этом сообщает ГСЧС.
"Пожар ликвидирован в 10:42 на площади 1000 м.кв. Проводится разборка и проливка конструкций. Предварительно погибших и пострадавших нет", - сообщили одесские спасатели.
Ранее в ОК Юг уточнили, что утром 16 июля Россия нанесла ракетный удар по Одессе с использованием самолетов стратегической авиации Ту-95 со стороны Ставрополья.
По предварительным данным, была использована ракета Х-101, попавшая в склад производственно-торговой компании.
Там вспыхнул пожар.