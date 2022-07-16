Пентагон не видит признаков перепродажи западного оружия в Украине

Пентагон не видит никаких признаков того, что переданное Украине оружие, используется в других странах, кроме поля боя против российских оккупантов, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Пентагона.

По словам представителя Пентагона, США не отслеживают оружие, однако хорошо знают, что украинцы используют его и не видели никаких признаков того, что оно ушло куда-то, кроме как для борьбы с Россией.