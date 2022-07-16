ОВА: ВСУ сбили беспилотник оккупантов над Днепропетровской областью

После серии ракетных ударов РФ по Днепропетровской области утром 16 июля ВСУ сбили беспилотник оккупантов, сообщает Новое время.

Об этом заявил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Еще минус один Орлан-10. Наши военные сбили над Днепропетровской очередной вражеский беспилотник" , — отметил он.

Детали глава ОВА не уточнил.

Утром 16 июля Россия ударила из Градов по жилым кварталам Никополя. Повреждены 12 пятиэтажных домов, школа и здание ПТУ. Спасатели достали из-под завалов тела двоих погибших.

В Днепре ракеты попали в промышленное предприятие и на улицу рядом с ним, погибли три человека, еще 16 получили ранения. Масштабы разрушений устанавливают.