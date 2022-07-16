Гайдай: россияне боятся хранить оружие и работают "с колес"

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что после точных попаданий ВСУ во вражеские склады оккупанты начали сразу везти боеприпасы машинами на передовую, сообщает Украинская правда.

"Можем констатировать, что количество обстрелов значительно уменьшилось. Из-за уничтожения украинскими артиллеристами вражеских складов БК в тылу, россияне теперь работают "с колес" - то есть больше не хранят боеприпасы на складах, а сразу везут на фронт машинами.

Орки имеют усложненную логистику, которая идет нам на руку. Если раньше оккупанты имели значительное преимущество в огневом влиянии, то теперь благодаря западному оружию мы наверстаем и стали сильнее. Высокоточные попадания по складам – это подтверждают" , – сообщил он.

По его словам, работа Луганской ОВА сейчас сосредоточена на помощи военным и жителям Луганщины, которые стали переселенцами.