ОП: местные власти должны позаботиться о наличии нормальных укрытий
Местные власти должны обеспечивать наличие и контролировать состояние помещений для укрытия населения во время угрозы обстрелов, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил заместитель руководителя ОПУ Кирилл Тимошенко во время рабочей поездки в Винницу.
"Местная власть ответственна за состояние помещений, где люди могут укрыться после объявления воздушной тревоги. Люди должны знать, где переждать опасность.
Еще раз: состояние и наличие укрытий – это задача органов местной власти. Это сигнал не только для Винницы, но и для других городов и поселков. Местные власти должны обеспечивать наличие и контроль состояния специализированных помещений", – заявил он.
Сообщается, что Тимошенко проверил состояние укрытий в городе и обнаружил, что некоторые из них – в ужасном состоянии. Эту проблему обсудили с руководством города.
В то же время заместитель руководителя ОПУ призвал жителей Украины не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку это может сберечь жизнь.