Кубраков: Украина увеличила экспорт продовольствия до 2,5 млн тонн

Благодаря возвращению контроля над островом Змеиный, Украина открыла движение по каналу устья Быстрое судового хода из Дуная в Черное море и обратно. Это путь к дунайским портам Измаил, Рени и Усть-Дунайск, сообщает Новое время.

Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

"Теперь суда, которые будут заходить в наши порты под загрузку агропродукцией, смогут воспользоваться двумя путями — румынским каналом Сулина и устьем Быстрое р. Дунай для выхода в Черное море. Это существенно разгрузит Сулину, безальтернативность и ограниченная пропускная способность которой приводит к длительному простою судов на рейде" , — написал он.

"С марта нам уже удалось нарастить перевалку зерна в дунайских портах до почти 1 млн тонн в месяц. С открытием движения по каналу устья Быстрое мы ожидаем еще более существенно нарастить перевалку в портах" , — добавил министр.

Кубраков также сообщил, что перевозка зерна по железной дороге с начала вторжения выросла в два раза, до более 800 тыс. тонн в месяц, а грузопоток на автомобильных пунктах пропуска вырос в 2,6 раза.

Он также заявил, что в июне Украина экспортировала ориентировочно 2,5 млн т агропродукции, что более чем в три раза меньше месячной потребности.

"Нам все еще нужно вывезти около 20 млн тонн зерна из прошлого урожая" , — констатировал Кубраков.

Он отметил, что ситуацию поджимает новый урожай, для которого необходимо освободить место в зернохранилищах.

"На последних переговорах в Стамбуле мы ощутили определенный прогресс, который рассчитываем развить в полноценную договоренность с гарантиями безопасности от международного сообщества. Уже всему миру очевидно, что от этих переговоров зависит глобальная продовольственная безопасность, а для миллионов людей в странах Африки и Азии это еще и вопрос жизни и смерти. По подсчетам ООН таких людей более 400 млн" , — резюмировал министр.

Как сообщалось, генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что соглашение об экспорте украинского зерна могут заключить на встрече в Стамбуле, которая состоится на следующей неделе с участием Украины, России, Турции и ООН.