Ракетный обстрел Винницы: ГСЧС завершила разбор завалов

В Виннице завершились работы по разбору завалов после ракетного удара России по центру города, сообщает Новое время.

Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

За медицинской помощью обратились 202 жителя. 68 — госпитализировали, среди них — четверо детей; еще 110 людям помогли амбулаторно. Подразделения ГСЧС спасли трех человек, еще один пропал без вести и остается в розыске. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

Всего в результате обстрела повреждены и разрушены 55 многоквартирных и частных жилых домов, 40 автомобилей и два трамвая.