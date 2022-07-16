Назначение главы САП: в Офисе генпрокурора анонсировали заседание

Заседание комиссии по проведению конкурса на должность руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры пройдет на следующей неделе, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

В ОГП отмечают, что заседание комиссии состоится во вторник, 19 июля, в 10 утра. При этом информация о месте проведения заседания будет сообщена членам комиссии позже.

Стоит заметить, что еще в декабре прошлого года комиссия провела последние собеседования с финалистами конкурса на руководство САП, объявила результаты, но не утвердила победителя. Главой антикоррупционного органа должен стать детектив НАБУ Александр Клименко, а его заместителем - прокурор Офиса генпрокурора Андрей Синюк.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала как можно быстрее назначить руководителей Национального бюро расследований и Специальной антикоррупционной прокуратуры.

Такое требование является одним из условий вступления в ЕС для Украины.