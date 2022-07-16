Порошенко показал британские грузовики, приобретенные для ВСУ

Петр Порошенко в приграничном с Украиной районе Польши показал британские грузовики Leyland DAF, которые вместе с волонтерами купил для ВСУ, пишет Илона Свиридова, РБК-Украина.

Полноприводный дизельный грузовик, оснащена лебедкой, способен перевозить все, что нужно для фронта. Уже на следующей неделе эти грузовики после технического обслуживания, которое будет делаться нами, попадут в бригады, батальоны ВСУ.

"Мы поздравляем каждого, кто приобщился к нашему делу и помог нам сегодня привезти уже на границу с Украиной первые грузовики. Первые четыре уже находятся на станции технического обслуживания. Где мы их докрашиваем. Где надо - заменяем резину, аккумуляторные батареи, чтобы в качественном составе передать их в ряды ВСУ" , - добавил Порошенко.

Всего подписаны контракты на 42 грузовика, 28 уже оплачены. Машины проходят техническую подготовку в Великобритании, в Польше и в Украине. Волонтеры ОО "Справа громад" отмечают - таких автомобилей для армии нужно много.

В сотрудничестве с волонтерами ОО "Справа громад" и ГО "Res_Publika. Братья по оружию" Фонд Порошенко покупает технику для ВСУ, которая крайне нужна на передовой - это в частности пикапы, грузовики и военные бронемашины, а также БПЛА.