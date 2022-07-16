В Тбилиси прошли переговоры глав МИД Армении и Азербайджана

Сегодня, 16 июля, в Тбилиси встретились министры иностранных дел Азербайджана и Армении, Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян, пишет Иван Носальский, РБК-Украина.

"На встрече с Араратом Мирзояном были обсуждены вопросы нормализации отношений. Особое внимание было уделено полному выполнению всех положений Трехсторонних заявлений, гуманитарным вопросам, в том числе судьбе пропавших без вести. Отмечена важность продолжения прямого диалога" , - подчеркнул глава азербайджанского МИД.

Это была первая двусторонняя встреча Байрамова и Мирзояна. Принимающей стороной на переговорах выступил министр иностранных дел Грузии Илья Дарчиашвили.