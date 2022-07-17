The Telegraph: бизнес боится нападения КНР на Тайвань больше выхода из РФ

Попытка Китая принудительно покорить Тайвань грозит гораздо большим ущербом для западных компаний, чем полномасштабное вторжение России в Украину, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Об этом пишет The Telegraph.

Выход с российского рынка

Через несколько дней после начала широкомасштабной российской агрессии против Украины западные компании массово объявили о выходе с рынка России в знак протеста. Это вызвало лишь относительно небольшой финансовый удар.

Так, компании Apple это стоило меньше 1% его глобальных продаж, некоторые иностранные компании, включая французскую Renault, решили продать свои российские предприятия за символический один рубль. А нефтяной гигант Shell заявила о том, что ее убытки не превысят 5 млрд долларов.

Конфликт Китая с Тайванем

Однако эксперты опасаются, что вскоре назревает еще один дипломатический кризис - принудительное покорение Китаем Тайваня. Пекин считает независимое островное государство с населением 23 миллиона человек сепаратистской провинцией, а президент Си Цзиньпин пообещал поставить его под коммунистический контроль не позже 2050 года.

Отмечается, что многие западные компании получают огромную часть своих доходов от Китая и будут неохотно отказываться от них. Так, в прошлом году Apple заработала 19% своих доходов в Китае, а AstraZeneca - 16%.

Это означает, что противостояние о Тайване между Западом и Пекином грозит гораздо большим побочным ущербом, чем противостояние с Россией.

Бывший британский дипломат Чарльз Партон, считает, что это лишь одна из причин, почему Пекин не рискнет полномасштабным вторжением. Однако он по-прежнему считает, что значительное "разобщение" между Западом и Китаем неизбежно в ближайшие годы и что предстоящая напряженность вокруг Тайваня заставит бизнес выбирать сторону.

Многие компании имеют фабрики в Китае или совместные предприятия, а также большой список поставщиков.

В то же время проблемы между Китаем и Тайванем грозят глобальным поставкам микрочипов, поскольку Тайвань давно превратился в мировую столицу производства микросхем. Однако из-за пандемии Covid-19 некоторые компании начать тихо перемещать часть производства из Китая и Тайваня в такие страны, как Вьетнам и Малайзия.

Кроме этого, сообщается, что конфликт вокруг Тайваня повлечет за собой "экзистенциальный кризис" для немецких производителей автомобилей.

Бывший дипломат Партон говорит, что это затруднит ответ Запада. Вместо того, чтобы вторгнуться или блокировать остров, он считает, что Пекин будет использовать "более разумную" тактику, которая размоет границы приемлемости, что затруднит определение того, были ли пересечены "красные линии".

Отмечается, что Пекин также может "переиграть" и заставить западные фирмы выбрать сторону, возможно, сказав им, что они должны инвестировать в материк, а не остров, или требуя, чтобы другие страны прекратили признавать паспорта Тайваня, ограничивая возможность работников путешествовать.

"Если вы не собираетесь вторгаться, вам нужно начать думать о других способах давления на тайваньцев и мир. Готовьтесь к этому" , - добавил Парсон.

Напомним, посол Китая во Франции Лу Шае заявил, что Китай готов вернуть Тайвань военным путем.

Кроме того, китайский лидер Си Цзиньпин разрешил "невоенное" использование Вооруженных сил. Эти действия вызывают опасения, что Пекин готовится к вторжению на остров Тайвань под видом "специальной операции", что не классифицируется как война.