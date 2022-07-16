В РФ из-за хищения металла 12 вагонов сошли с рельс, есть погибший

16 июля в Тульской области сошли с рельс 12 вагонов грузового поезда. Главной причиной происшествия называют хищение металла из грузового поезда во время движения. Один из подозреваемых погиб, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении РЖД.

Движение поездов приостановлено, из-за чего существенно задерживаются несколько поездов. В восстановительных работах задействованы 150 железнодорожников и восстановительные поезда.