Фриланд об участии РФ в саммите G20: приглашение поджигателя на встречу пожарных

Присутствие России на саммите G20 похоже на приглашение поджигателя на встречу пожарных. Россия несет прямую и единоличную ответственность за незаконное вторжение в Украину и его экономические последствия, которые ощущает вся планета, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявила министр финансов Канады Христя Фриланд.

"Российские экономические технократы, работающие на финансирование путинской военной машины, лично замешаны в военных преступлениях России, как и их генералы" , — подчеркнула Фриланд.

Напомним, что в ранее министры иностранных дел Японии и Германии пообещали работать вместе, чтобы поддержать международный порядок, которому грозит длительное вторжение России в Украину.