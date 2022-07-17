Мер: в Николаеве прогремело 10 сильных взрывов
В Николаеве ночью 17 июля во время воздушной тревоги прогремело 10 сильных взрывов. Сообщается о возникновении нескольких пожаров, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Александр Сенкевич призвал соблюдать правила безопасности и в случае объявления воздушной тревоги проследовать в укрытия.
Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум университетам Николаева.