Мер: в Николаеве прогремело 10 сильных взрывов

В Николаеве ночью 17 июля во время воздушной тревоги прогремело 10 сильных взрывов. Сообщается о возникновении нескольких пожаров, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом заявил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Александр Сенкевич призвал соблюдать правила безопасности и в случае объявления воздушной тревоги проследовать в укрытия.

Напомним, вчера утром оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум университетам Николаева.