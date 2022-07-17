В Украине пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня
Погода в Украине принесет дожди почти во все областях страны. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.
Жарким воздух будет только на юге и востоке. В среднем температура воздуха будет + 27...+28 градусов.
В Луганске и Запорожье столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов.
В других областях будут грозы и дожди. Ветер прогнозируют северо-западный - 7 - 12 метров в секунду.
На западе Украины будет прохладно - +18...+20 градусов. В Хмельницком будет еще холоднее - + 17 градусов. На Закарпатье воздух прогреется больше до + 25...+27 градусов.
На Севере температура воздуха составит +19...+21 градусов.
В Киеве будет дождливо и днем, и ночью. Температура воздуха будет +19...+21 градусов.
Дожди синоптики не прогнозируют в таких городах:
- В Ужгороде;
- Львове;
- Тернополе;
- Ивано-Франковске;
- Хмельницком;
- Черновцах;
- Одессе;
- Симферополь.