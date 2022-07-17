В Украине пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня

В Украине пройдут дожди с грозами: прогноз погоды на сегодня
Фото: Курс Украины

Погода в Украине принесет дожди почти во все областях страны. В воскресенье синоптики прогнозируют грозы и сильный ветер, пишет Татьяна Самарук, РБК-Украина.

Узнайте погоду в вашем городе:

    Жарким воздух будет только на юге и востоке. В среднем температура воздуха будет + 27...+28 градусов.

    В Луганске и Запорожье столбики термометров поднимутся до +28...+30 градусов.

    В других областях будут грозы и дожди. Ветер прогнозируют северо-западный - 7 - 12 метров в секунду.

    На западе Украины будет прохладно - +18...+20 градусов. В Хмельницком будет еще холоднее - + 17 градусов. На Закарпатье воздух прогреется больше до + 25...+27 градусов.

    На Севере температура воздуха составит +19...+21 градусов.

    В Киеве будет дождливо и днем, и ночью. Температура воздуха будет +19...+21 градусов.

    Дожди синоптики не прогнозируют в таких городах:

    • В Ужгороде;
    • Львове;
    • Тернополе;
    • Ивано-Франковске;
    • Хмельницком;
    • Черновцах;
    • Одессе;
    • Симферополь.
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