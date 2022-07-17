ОВА: два села Луганской области остаются под контролем ВСУ

Два села Луганской области остаются подконтрольными украинским властям, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Два села в Луганской области остаются подконтрольными правительству Украины. Именно это не дает покоя россиянам, у которых есть приказ обязательно выйти на админграницу Луганщины. Они неоднократно отчитывались о выполнении задания, возможно, получали соответствующие награды, но преодолеть оставшиеся несколько километров так и не могут.

Одно из сел уже несколько раз было захвачено оккупантом, но наши военные каждый раз отвергали врага на предыдущие позиции. Впрочем, противник не останавливается – возвращается и терпит очередные потери" , – заявив він.

В частности, по данным Гайдая, 16 июля россияне пытались продвинуться в направлении Верхнекаменки, однако получили достойное сопротивление, отошли, а затем недосчитались личного состава.

За субботу враг нанес два авиаудара, по населенным пунктам попало четырьмя ракетами.

Кроме того, зафиксированы три массированных артиллерийских обстрела. Еще четырежды территория была обстреляна минометами.