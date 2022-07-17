Ким: Николаев подвергся массированной ракетной атаке

Российские войска утром нанесли массированные ракетные удары по Николаеву. В результате вражеских атак произошли пожары на двух предприятиях, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

"Утром, 17 июля, ориентировочно в 03:05, Николаев снова подвергся массированному ракетному обстрелу. Предварительно известно о попаданиях и пожарах на двух промышленных предприятиях. Подробная информация уточняется" , - написал Ким.

Напомним, сегодня утром во время воздушной тревоги мэр Николаева Александр Сєнкевич сообщил о 10 сильных взрывах.

Напомним, ранее оккупанты выпустили по Николаеву по меньшей мере десять ракет. Некоторые из них попали по двум крупнейшим университетам Николаева. Спасатели показали кадры разрушений.