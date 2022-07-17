Британская разведка: РФ беспокоится из-за будущего наступления Украины на юге

На фоне заявлений и шагов украинских Вооруженных сил по деоккупации южных регионов Россия начала усиливать свои оборонные позиции и стянивать дополнительные силы и военную технику, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в ежедневном обзоре британской разведки.

"Россия укрепляет оборонительные позиции на оккупированных территориях юга Украины. Речь идет о перемещении живой силы, техники и оборонных запасов между Мариуполем и Запорожьем и Херсоном. Российские силы в Мелитополе также усиливают меры безопасности" , – отмечается там.

Разведка Британии отмечает, что украинские силы оказывают давление на российскую оборонную линию в Херсонской области уже больше месяца, и последние политические заявления руководства Украины "предупреждают о предстоящих наступательных операциях с целью вытеснения России с территорий, которые она сейчас контролирует".

Действия России связывают с ожиданием наступления Украины, требованиями министра обороны РФ Сергея Шойгу во время недавнего визита в Донбасс, а также поражениями украинскими силами российских командных пунктов, узлов материально-технического обеспечения и скоплений войск.