Офис генпрокурора: с начала войны в Украине погибли 353 ребенка

С начала полномасштабного вторжения России в Украине погибли 353 ребенка, еще 662 получили ранения, сообщает Новое время.

Такие данные по состоянию на воскресенье, 17 июля, обнародовали в Офисе генпрокурора.

В ведомстве подчеркнули, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области — 353, Харьковской — 191, Киевской — 116, Черниговской — 68, Луганской — 61, Николаевской — 53, Херсонской — 52, Запорожской — 31.