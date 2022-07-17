В Германии заявили о невозможности перезимовать без российского газа

Германия не переживет зиму без российского газа. Если считать тот уровень запасов, который имеет страна на данный момент, пишет Мария Кучерявец, РБК-Украина.

Об этом заявил руководитель Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер в интервью Bild am Sontag.

"Хранилища для хранения газа заполнены почти на 65 процентов. Это лучше, чем в предыдущие недели, но недостаточно, чтобы пережить зиму без российского газа" , - заявил Мюллер.

Он также сказал, что техническое обслуживание трубопровода "Северный поток-1" должно завершиться 21 июля.

"И сейчас многое зависит от того, будет ли газ идти через этот газопровод и в каком количестве" , - подчеркнул Мюллер.

Напомним, ранее Украина заявила немецкой стороне, что дефицита российского газа можно избежать, используя украинскую газотранспортную систему на полную мощность.

Одновременно стало известно, что Берлин готовится к нормированию энергии на случай нехватки газа этой зимой.