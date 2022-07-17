Перевозчик подтвердил крушение своего самолета Ан-12 в Греции

Украинская "Авиакомпания "Меридиан" подтвердила крушение своего самолета Ан-12 в Греции. Все восемь погибших членов экипажа были гражданами Украины, заявил генеральный директор "Меридиана" Денис Богданович, сообщает Deutsche Welle.

Информацию о грузе самолета он не предоставил и объяснил, что "детали уточняются".

В компании "Меридиан" причину крушения связывают с технической неисправностью в воздухе.

Как сообщалось, в ночь на 17 июля военно-транспортный самолет Ан-12 разбился западнее аэропорта Кавалы в общине Пангеон на северо-востоке Греции. Как следует из данных сервиса по отслеживанию перемещений самолетов Flightradar24 от 16 июля, машина выполняла рейс из аэропорта "Константин Великий" вблизи Ниша в Сербии в столицу Иордании – Амман.

Для тушения пожара прибыли пожарные. На месте производится поисково-спасательная операция.