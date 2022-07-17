В ГБР рассказали подробности задержания экс-главы СБУ в Крыму

Правоохранители в ходе операции задержали действующего сотрудника Службы безопасности Украины, работавшего на спеслужбы Российской Федерации, пишет Руслан Гаращенко, РБК-Украина.

Об этом говорится в сообщении Государтсвенного бюро расследований.

"В рамках расследования уголовного производства установлены факты сотрудничества работающего сотрудника СБУ с представителями спецслужб Российской Федерации. Эта информация подтвердилась и проведенными ГБР экспертизами" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, он также передавал российским спецслужбам разведывательную информацию против Украины. В частности, была задокументирована передача им информации, составляющей государственную тайну.

Кроме того, экс-начальник регионального управления СБУ участвовал в деятельности преступной организации, которая занималась разведывательной и подрывной деятельностью против Украины.

"Действия группировки наносили вред суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной, экономической и информационной безопасности нашего государства" , - рассказали в ГБР.

В ГБР отмечают, что против Кулинича собрано достаточное количество доказательств для сообщения ему о подозрении по ч. 1 ст 255 (создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в нем), ч. 1 ст. 111 (госизмена), ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 114 (пособничество в передаче или сборе с целью передачи иностранному государству, иностранной организации или их представителям сведений, составляющих государственную тайну).

Как известно, на фоне масштабной инспекции в рядах правоохранительных органов из-за вторжения России президент Украины Владимир Зеленский уволил Кулинича и назначил на его место Александра Власенко. Кулинич занимал должность с октября 2020 года.