В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:

личного состава – ликвидировано около 38 300 (+160);

танков – 1684 (+7);

боевых бронированных машин – 3879 (+5);

артиллерийских систем – 846 РСЗО – 248 (+1);

средств ПВО – 110 (+1);

самолетов – 220;

вертолетов – 188;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);

крылатых ракет – 166 (+4);

кораблей / катеров – 15;

автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11);

специальной техники – 68.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.