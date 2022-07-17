В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:
- личного состава – ликвидировано около 38 300 (+160);
- танков – 1684 (+7);
- боевых бронированных машин – 3879 (+5);
- артиллерийских систем – 846 РСЗО – 248 (+1);
- средств ПВО – 110 (+1);
- самолетов – 220;
- вертолетов – 188;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);
- крылатых ракет – 166 (+4);
- кораблей / катеров – 15;
- автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11);
- специальной техники – 68.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.