В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях войск РФ в Украине
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в живой силе и технике.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.07 ориентировочно составили:

  • личного состава – ликвидировано около 38 300 (+160);
  • танков – 1684 (+7);
  • боевых бронированных машин – 3879 (+5);
  • артиллерийских систем – 846 РСЗО – 248 (+1);
  • средств ПВО – 110 (+1);
  • самолетов – 220;
  • вертолетов – 188;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 688 (+1);
  • крылатых ракет – 166 (+4);
  • кораблей / катеров – 15;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2746 (+11);
  • специальной техники – 68.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.

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