Синегубов: оккупанты ночью обстреливали Харьков и область
В ночь на 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и области, заявил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Новое время.
"Около 03:00 в Киевском районе в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, она была госпитализирована", — говорится в сообщении.
Также враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.
Кроме того, в Чкаловской общине Чугуевского района в результате вражеского обстрела горела крыша частного дома. Пострадавших нет.
"Боевые действия в Харьковской области продолжаются. Враг пытается удержать занятые позиции, перегруппировывается, ведет воздушную разведку. Горячим остается Изюмское направление, где наши ВСУ не пропускают врага и не теряют свои позиции", — подытожил глава ОВА.