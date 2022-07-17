Синегубов: оккупанты ночью обстреливали Харьков и область

В ночь на 17 июля российские войска нанесли ракетный удар по Харькову и области, заявил глава ОВА Олег Синегубов, сообщает Новое время.

"Около 03:00 в Киевском районе в результате попадания двух ракет произошло возгорание одного из этажей в пятиэтажном производственном здании. Пострадала 59-летняя женщина, она была госпитализирована" , — говорится в сообщении.

Также враг ночью интенсивно обстреливал Дергачевскую общину. В результате обстрела возникали пожары на производственных зданиях, горел автомобиль.

Кроме того, в Чкаловской общине Чугуевского района в результате вражеского обстрела горела крыша частного дома. Пострадавших нет.